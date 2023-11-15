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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» могут жёстко наказать за махинации при Абрамовиче

15 Ноября 2023 • 13:15 Комментировать (1)

Лондонский «Челси» может попасть под жесткие санкции. АПЛ рассматривает вариант снятия очков с «пенсионеров» из-за финансовых махинаций, когда владельцем клуба являлся Роман Абрамович. Об этом сообщается на страницах Guardian.

Как информирует источник, Абрамович совершил тайные платежи на десятки миллионов фунтов, которые могли нарушить финансовый фэйр-плей. Они были оформлены через оффшорные счета бизнесмена. Эти деньги получали агенты Эдена Азара, Виллиана, а также ассистент Антонио Конте.

Если вина «Челси» будет доказана, то клубу грозит снятие очков. Расследование в отношении «синих» продолжается.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Роман Абрамович
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Комментарии (1)
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LMI
15 Ноября 2023 в 14:31
Могут. Но никто этого делать не будет. Каждый сезон кого-то в Англии наказать хотят.
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