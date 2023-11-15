Артета нашёл игрока, который поможет «Арсеналу» стать чемпионом

Хавбек бирмингемской «Астон Виллы» Дуглас Луис является трансферной целью лондонского «Арсенала» на январь, об этом рапортуют журналисты Mirror.

Как отмечает источник, в услугах бразильского хавбека лично заинтересован главный тренер «канониров» Микель Артета. Испанец считает, что Луис поможет команде в борьбе за чемпионский титул.

В текущем розыгрыше Премьер-лиги Дуглас провел 12 поединков, в которых записал на свой счет пять забитых мячей и одну голевую передачу.

Трансферная стоимость 25-летнего южноамериканца составляет 55 миллионов евро. Его контракт с «Астон Виллой» рассчитан до лета 2026 года.