Тодибо – главная трансферная цель «Манчестер Юнайтед» на январь

«Манчестер Юнайтед» определился с приоритетной целью для усиления состава в январское трансферное окно. Как сообщает Football Transfers, «красные дьяволы» бросят все силы на подписание центрального защитника «Ниццы» Жана-Клера Тодибо.

По сведениям источника, француз очень нравится главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Эрику тен Хагу. Нидерландский специалист пытался посодействовать трансферу летом, но у руководства не было возможности профинансировать сделку.

Напомним, ранее сообщалось, что 23-летний Тодибо также интересен другому английскому клубу – лондонскому «Челси».