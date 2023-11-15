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Тодибо – главная трансферная цель «Манчестер Юнайтед» на январь

15 Ноября 2023 • 12:42 Комментировать
Ницца
...
Тулуза
26.11 15:00

«Манчестер Юнайтед» определился с приоритетной целью для усиления состава в январское трансферное окно. Как сообщает Football Transfers, «красные дьяволы» бросят все силы на подписание центрального защитника «Ниццы» Жана-Клера Тодибо.

По сведениям источника, француз очень нравится главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Эрику тен Хагу. Нидерландский специалист пытался посодействовать трансферу летом, но у руководства не было возможности профинансировать сделку.

Напомним, ранее сообщалось, что 23-летний Тодибо также интересен другому английскому клубу – лондонскому «Челси».

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Ницца ПСЖ Жан-Клер Тодибо ещё теги

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