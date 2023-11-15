Лопетеги готов отказать «Аль-Иттихаду», тренер хочет вернуться в АПЛ

Бывший тренер «Вулверхэмптона» Хулен Лопетеги готов отказаться от возможности возглавить «Аль-Иттихад». По информации от журналиста Фабрицио Романо, назначение испанского специалиста в клуб из Саудовской Аравии в данный момент выглядит маловероятным.

Дело в том, что Лопетеги не хотел бы покидать Европу на данном этапе карьеры. Приоритетом тренера является возвращение в Английскую премьер-лигу, где Хулен в прошлом сезоне возглавлял «Вулверхэмптон».

Напомним, за «Аль-Иттихад» выступают такие игроки, как Карим Бензема, Нголо Канте, Фабиньо и многие другие бывшие звезды европейского футбола.