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«Тоттенхэм» нашёл замену Кейну с ценником 114 миллионов евро

15 Ноября 2023 • 12:07 Комментировать

Лондонский «Тоттенхэм» проявляет заинтересованность в трансфере нападающего «Брайтона» Эвана Фергюсона, об этом рапортуют журналисты Talksport. «Шпоры» рассматривают игрока в качестве замены Гарри Кейну, перешедшему минувшим летом в мюнхенскую «Баварию».

Впрочем, оформить трансфер молодого бомбардира лондонцам будет очень непросто. Руководство «Брайтона» оценивает своего таланта в 114 миллионов евро. За меньшую сумму «чайки» не готовы расстаться с Эваном.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии 19-летний ирландец провел 11 матчей. На счету Фергюсона пять забитых мячей.

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Тоттенхэм Брайтон Эван Фергюсон трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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