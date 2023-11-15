«Тоттенхэм» нашёл замену Кейну с ценником 114 миллионов евро

Лондонский «Тоттенхэм» проявляет заинтересованность в трансфере нападающего «Брайтона» Эвана Фергюсона, об этом рапортуют журналисты Talksport. «Шпоры» рассматривают игрока в качестве замены Гарри Кейну, перешедшему минувшим летом в мюнхенскую «Баварию».

Впрочем, оформить трансфер молодого бомбардира лондонцам будет очень непросто. Руководство «Брайтона» оценивает своего таланта в 114 миллионов евро. За меньшую сумму «чайки» не готовы расстаться с Эваном.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии 19-летний ирландец провел 11 матчей. На счету Фергюсона пять забитых мячей.