Жота хотел бы попробовать себя в роли тренера

Форвард «Ливерпуля» Диогу Жота заявил о том, что после заверения игровой карьеры хотел бы попробовать себя в качестве тренера.

«Я не против в будущем стать тренером. Часто играю в Football Manager, и мне очень нравится. Мне кажется, я хорошо ориентируюсь в тактике. Но именно сейчас не думаю о тренерской карьере», - передает слова португальского нападающего пресс-служба мерсисайдского клуба.

В текущем сезоне Диогу провел 11 поединков в Английской премьер-лиге, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча. За мерсисайдскую команду форвард выступает с 2020 года.