У «Реала» появился серьёзный конкурент в борьбе за Дэвиса

«Манчестер Сити» нацелился на одного из топовых футболистов мюнхенской «Баварии». Речь идет о канадском защитнике Альфонсо Дэвисе.

По сообщениям Todofichajes, руководство чемпиона АПЛ собирается перехватить игрока у мадридского «Реала». Ожидается, что Дэвис перейдет в один из вышеназванных клубов в летнее трансферное окно.

Альфонсо связан контрактными обязательствами с «Баварией» до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Дэвис провел 11 поединков, в которых отметился тремя результативными передачами.

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