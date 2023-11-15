«Ньюкасл» хочет купить защитника «Байера»

Защитник Джонатан Та, правами на которого владеет леверкузенский «Байер», может продолжить карьеру в клубе Английской премьер-лиги. Об этом сообщают журналисты портала Talksport.

По сведениям источника, в подписании футболиста заинтересован «Ньюкасл». «Сороки» предпримут попытку заполучить Джонатана в зимнее трансферное окно.

Та выступает за «фармацевтов» с июля 2015 года. Срок действующего трудового соглашения между 27-летним игроком и «Байером» рассчитан до 2025 года. Его трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Бундеслиги защитник провел 11 матчей и забил три мяча.