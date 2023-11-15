Палмер, ушедший из «Манчестер Сити», высказал мнение о Гвардиоле

Бывший игрок «Манчестер Сити» Коул Палмер, ныне выступающий за лондонский «Челси», вспомнил о своем решении сменить клубную прописку.

«Гвардиола – отличный тренер, всегда буду благодарен ему за то, что он сделал для меня. Решение о переходе в «Челси» было непростым, но я понимал, что для моей карьеры будет лучше, если я сменю клуб. Это был важный шаг для меня», - передает слова полузащитника Sky Sports.

Напомним, что Коул является воспитанником академии «горожан». В «Челси» Палмер перебрался в летнее трансферное окно. Он принял участие в десяти матчах этого сезона АПЛ, забил четыре мяча и отдал два ассиста.