Нападающий «Ливерпуля» Жота высказался о Криштиану Роналду

Форвард «Ливерпуля» Диогу Жота высказался о своем звездном соотечественнике Криштиану Роналду, ныне выступающем в чемпионате Саудовской Аравии за клуб «Аль-Наср».

«Когда ты молод, то совершаешь много ошибок. А уже с опытом приходят знания. В этом смысле я всегда равняюсь на Роналду. Думаю, после 30 лет он забил больше голов, чем до достижения этого возраста. В 26 ты еще можешь быть далеко от своего пика», - передает слова португальца пресс-служба мерсисайдского клуба.

В текущем розыгрыше чемпионата Англии Жота провел 11 поединков, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча.