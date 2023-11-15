«Ювентус» хочет арендовать «жертву» тен Хага

Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо может переехать в итальянский чемпионат, об этом посредством социальных сетей рапортует инсайдер Фабрицио Романо.

По сообщениям журналиста, серьезный интерес к англичанину проявляет туринский «Ювентус». «Старая синьора» готова оформить аренду полузащитника в предстоящее трансферное окно.

Джедон пополнил ряды «красных дьяволов» летом 2021 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает по завершении сезона-2025/2026.

В нынешнем сезоне Санчо провел всего три матча за манкунианцев. У вингера произошел конфликт с главным тренером Эриком тен Хагом, после чего игрока отстранили от команды.