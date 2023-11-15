Валенсия: «Кайседо входит в топ-5 лучших полузащитников мира»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Антонио Валенсия поделился мнением об уровне полузащитника Мойсеса Кайседо, выступающего за лондонский «Челси».

«Мойсес входит в топ-5 лучших полузащитников мира. Он не проходил предсезонку с «Челси», но его выступления в этом сезоне становятся все лучше и лучше. В сборной Кайседо тоже играет на высочайшем уровне. Надеюсь, что этот парень продолжит прогрессировать», - передает слова Валенсии пресс-служба ФИФА.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги 22-летний эквадорец провел десять поединков, в которых получил три желтые карточки.