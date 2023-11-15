Валенсия: «Эступиньян - лучший левый защитник в АПЛ»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Антонио Валенсия поделился мнением о фланговом защитнике «Брайтона» Первисе Эступиньяне.

«Первис – лучший левый латераль в АПЛ. Возможно, он даже лучший на этой позиции в мире. Эступиньян проводит за «Брайтон» отличный сезон, и ему еще есть куда прогрессировать. Он прекрасно действует в защите, хорошо обращается с мячом, у него стали лучше подачи. Первис будет продолжать совершенствоваться», - передает слова Валенсии пресс-служба ФИФА.

В нынешнем сезоне Эступиньян принял участие в девяти матчах, забил один мяч и трижды ассистировал одноклубникам.