Два клуба АПЛ готовы купить Рафинью у «Барселоны»

Бразильский вингер Рафинья, правами на которого владеет каталонская «Барселона», имеет варианты трудоустройства в Английской премьер-лиге. Об этом рапортуют журналисты Sport.es.

По сведениям источника, в подписании южноамериканца заинтересованы два английских клуба. Речь идет о «Ньюкасле» и лондонском «Челси». Оба клуба готовы побороться за Рафинью в летнее трансферное окно.

Ранее в прессе сообщалось, за какую сумму «сине-гранатовые» готовы продать бразильского полузащитника.

Рафинья играет за каталонскую команду с лета 2022 года. В текущем сезоне он провел 11 поединков, отметившись двумя забитыми мячами и тремя ассистами.