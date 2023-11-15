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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Два клуба АПЛ готовы купить Рафинью у «Барселоны»

15 Ноября 2023 • 08:25 Комментировать

Бразильский вингер Рафинья, правами на которого владеет каталонская «Барселона», имеет варианты трудоустройства в Английской премьер-лиге. Об этом рапортуют журналисты Sport.es.

По сведениям источника, в подписании южноамериканца заинтересованы два английских клуба. Речь идет о «Ньюкасле» и лондонском «Челси». Оба клуба готовы побороться за Рафинью в летнее трансферное окно.

Ранее в прессе сообщалось, за какую сумму «сине-гранатовые» готовы продать бразильского полузащитника.

Рафинья играет за каталонскую команду с лета 2022 года. В текущем сезоне он провел 11 поединков, отметившись двумя забитыми мячами и тремя ассистами.

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