Холанн - о ничьей с «Челси»: «В следующий раз нам придётся забить пять голов»

Центрфорвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн вспомнил о недавнем поединке против лондонского «Челси» в рамках 12-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла на «Стэмфорд Бридж» и завершилась вничью со счетом 4:4. Норвежец оформил в этом матче дубль.

«Мы провели тяжелый поединок, но мне понравилось. Зачастую, когда забиваешь четыре гола, то побеждаешь. Но не в этот раз. У нас были шансы вырвать победу, однако не получилось. Нужно продолжать работать. В следующий раз нам придется забить пять мячей», - передает слова Эрлинга Goal.com.

После 12 «Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии.