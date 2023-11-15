Ван Дейк оценил шансы «Ливерпуля» выиграть АПЛ

Центральный защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк поделился мнением о шансах мерсисайдцев на чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.

«Мы надеемся, что у нас получится. У нас молодая и мастеровитая команда. Нам нужно немного удачи, отсутствие травм и стабильность в результатах. Пока у нас дела идут хорошо в этом сезоне, но сейчас только ноябрь, поэтому рано делать выводы», - передает слова нидерландца Manchester Evening News.

По итогам 12 туров Премьер-лиги подопечные Юргена Клоппа занимают второе место в таблице, отставая от лидера на одно очко. В следующем матче «Ливерпуль» на выезде сыграет против «Манчестер Сити».