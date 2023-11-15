Жоржиньо рассказал, планирует ли вернуться в Серию А

Футболист лондонского «Арсенала» Жоржиньо ответил на вопрос о возможном возвращении в Италию в будущем.

Хавбек сменил Серию А на Английскую премьер-лигу в 2018 году, перебравшись из «Наполи» в «Челси». С января текущего года итальянец выступает за «Арсенал».

«Возвращение в Серию А? У меня много сомнений на этот счёт. Мне хотелось бы вернуться, но я не знаю, когда настанет подходящее время. Да, я хочу этого, но сейчас я чувствую, что у меня ещё есть незавершённые дела в «Арсенале», поэтому не могу сказать ничего определённого», – приводит TMW слова 31-летнего полузащитника, вызванного в сборную Италии впервые с июня.