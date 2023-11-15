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Дешам: «Салиба чувствует себя комфортнее в «Арсенале», чем в сборной Франции»

15 Ноября 2023 • 03:15 Комментировать

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мыслями о положении Вильяма Салиба в национальной команде.

22-летний защитник ещё с прошлого сезона зарекомендовал себя в качестве одного из ключевых игроков лондонского «Арсенала», но по-прежнему не смог завоевать место в стартовом составе сборной.

«Он показывает хорошую игру в своём клубе, но не всегда находится в выгодном положении в сборной. В «Арсенале» ему гораздо комфортнее в психологическом плане – там он знает, что будет играть в каждом матче. В сборной на его позицию претендуют многие другие игроки, что оказывает на него дополнительное давление. Но у Вильяма есть всё необходимое, чтобы сделать следующий шаг», – цитирует RMC Sport Дешама.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Сборная Франции Дидье Дешам Вильям Салиба ещё теги
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