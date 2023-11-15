В «Манчестер Юнайтед» готовы заработать на продаже Каземиро

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро может быть продан, если поступит выгодное предложение.

Согласно сведениям, распространившимся в прессе, бразилец интересен представителям чемпионата Саудовской Аравии. По информации журналиста Алекса Крука, в «Манчестер Юнайтед» готовы всерьёз рассмотреть возможность продажи 31-летнего хавбека в случае поступления солидного трансферного предложения.

Каземиро пополнил ряды «красных дьяволов» летом 2022 года, перебравшись из мадридского «Реала» за 70,6 млн евро. Согласно оценке экспертов Transfermarkt, нынешняя стоимость футболиста составляет 40 млн евро.