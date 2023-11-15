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Рико Льюис: «Гвардиола – настоящий перфекционист»

15 Ноября 2023 • 00:50 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
25.11 15:30

Правый защитник «Манчестер Сити» Рико Льюис поделился впечатлениями от работы с Хосепом Гвардиолой.

18-летний футболист дебютировал за первую команду «горожан» в августе прошлого года. В текущем сезоне англичанин принял участие в десяти матчах, записав себе в актив две результативные передачи.

«Гвардиола – настоящий перфекционист, он не теряет ни секунды. На тренировках он отмечает любой нюанс, который можно улучшить, любую деталь – что угодно, что кажется ему недостаточно хорошим. Он не упускает ничего», – приводит журналист Майк Майнай слова юного защитника, отыгравшего в общей сложности 33 поединка за «Манчестер Сити».

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