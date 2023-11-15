Рико Льюис: «Гвардиола – настоящий перфекционист»

Правый защитник «Манчестер Сити» Рико Льюис поделился впечатлениями от работы с Хосепом Гвардиолой.

18-летний футболист дебютировал за первую команду «горожан» в августе прошлого года. В текущем сезоне англичанин принял участие в десяти матчах, записав себе в актив две результативные передачи.

«Гвардиола – настоящий перфекционист, он не теряет ни секунды. На тренировках он отмечает любой нюанс, который можно улучшить, любую деталь – что угодно, что кажется ему недостаточно хорошим. Он не упускает ничего», – приводит журналист Майк Майнай слова юного защитника, отыгравшего в общей сложности 33 поединка за «Манчестер Сити».