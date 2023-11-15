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Скауты «Манчестер Юнайтед» следят за полузащитником «Бенфики» и сборной Португалии

15 Ноября 2023 • 00:15 Комментировать
Бенфика
...
Camacha/Famalicao
25.11 18:00

«Манчестер Юнайтед» изучает возможности полузащитника «Бенфики» Жоау Невеша.

Скауты «красных дьяволов» посетили недавний матч «Бенфики» против «Спортинга» для ознакомления со способностями 19-летнего игрока, докладывает инсайдер Фабрицио Романо. Судя по всему, решение по хавбеку будет принято после перестановок в совете директоров «Манчестер Юнайтед».

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Жоау Невеша в 20 млн евро. В нынешнем сезоне футболист провёл 18 матчей за «Бенфику» во всех соревнованиях, по разу отметившись забитым мячом и ассистом. В октябре Невеш дебютировал за сборную Португалии, выйдя на замену в поединке с Боснией и Герцеговиной.

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Бенфика Манчестер Юнайтед трансферы футбола - лето 2024 Жоау Невеш ещё теги

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БЕНФИКА CAMACHA/FAMALICAO
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