Скауты «Манчестер Юнайтед» следят за полузащитником «Бенфики» и сборной Португалии

«Манчестер Юнайтед» изучает возможности полузащитника «Бенфики» Жоау Невеша.

Скауты «красных дьяволов» посетили недавний матч «Бенфики» против «Спортинга» для ознакомления со способностями 19-летнего игрока, докладывает инсайдер Фабрицио Романо. Судя по всему, решение по хавбеку будет принято после перестановок в совете директоров «Манчестер Юнайтед».

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Жоау Невеша в 20 млн евро. В нынешнем сезоне футболист провёл 18 матчей за «Бенфику» во всех соревнованиях, по разу отметившись забитым мячом и ассистом. В октябре Невеш дебютировал за сборную Португалии, выйдя на замену в поединке с Боснией и Герцеговиной.