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Романо: «Скауты «Барселоны» и «Реала» следят за Уильямсом, но официальных предложений пока нет»

14 Ноября 2023 • 23:39 Комментировать
Райо Вальекано
...
Барселона
25.11 16:00

Известный инсайдер Фабрицио Романо поделился сведениями об интересе к вингеру «Атлетика» Нико Уильямсу.

Баскский клуб намерен продлить контракт 21-летнего игрока, истекающий в июне. Сорвать эти планы могут «Барселона» и мадридский «Реал», изучающие возможность подписания футболиста сборной Испании.

«Барселона» и «Реал» неоднократно отправляли своих скаутов для изучения игры Уильямса, но официальных предложений пока не поступало, поскольку всем известно, что игрок планирует остаться в «Атлетике». Переговоры по новому контракту ведутся, но находятся на ранней стадии. Уильямс также очень нравится главному Унаи Эмери, который хотел бы видеть его у себя в «Астон Вилле», – поведал Романо.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Атлетик Бильбао Астон Вилла Нико Уильямс трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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