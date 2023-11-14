Романо: «Скауты «Барселоны» и «Реала» следят за Уильямсом, но официальных предложений пока нет»

Известный инсайдер Фабрицио Романо поделился сведениями об интересе к вингеру «Атлетика» Нико Уильямсу.

Баскский клуб намерен продлить контракт 21-летнего игрока, истекающий в июне. Сорвать эти планы могут «Барселона» и мадридский «Реал», изучающие возможность подписания футболиста сборной Испании.

«Барселона» и «Реал» неоднократно отправляли своих скаутов для изучения игры Уильямса, но официальных предложений пока не поступало, поскольку всем известно, что игрок планирует остаться в «Атлетике». Переговоры по новому контракту ведутся, но находятся на ранней стадии. Уильямс также очень нравится главному Унаи Эмери, который хотел бы видеть его у себя в «Астон Вилле», – поведал Романо.