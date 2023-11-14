Нико Уильямс высказался об интересе со стороны «Реала», «Барселоны» и клубов АПЛ

Вингер «Атлетика» Бильбао Нико Уильямс рассказал, что думает о слухах о возможном переходе в один из топ-клубов.

Текущий контракт 21-летнего футболиста истекает по окончании сезона. Как неоднократно сообщалось, многочисленные гранды, включая мадридский «Реал», «Барселону» и представителей Английской премьер-лиги, внимательно следят за ситуацией.

«То, что за мной наблюдают «Реал», «Барселона» и клубы из Англии, явно означает, что я хорошо выполняю свою работу», – приводит BarcaTimes слова игрока сборной Испании.

«Атлетик» заинтересован в продлении контракта Нико Уильямса, но договорённость по-прежнему не достигнута.