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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Нико Уильямс высказался об интересе со стороны «Реала», «Барселоны» и клубов АПЛ

14 Ноября 2023 • 22:59 Комментировать
Жирона
...
Атлетик Б
27.11 23:00

Вингер «Атлетика» Бильбао Нико Уильямс рассказал, что думает о слухах о возможном переходе в один из топ-клубов.

Текущий контракт 21-летнего футболиста истекает по окончании сезона. Как неоднократно сообщалось, многочисленные гранды, включая мадридский «Реал», «Барселону» и представителей Английской премьер-лиги, внимательно следят за ситуацией.

«То, что за мной наблюдают «Реал», «Барселона» и клубы из Англии, явно означает, что я хорошо выполняю свою работу», – приводит BarcaTimes слова игрока сборной Испании.

«Атлетик» заинтересован в продлении контракта Нико Уильямса, но договорённость по-прежнему не достигнута.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Атлетик Бильбао Нико Уильямс ещё теги

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