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27 очков после 12 туров – третий показатель «Ливерпуля» при Клоппе

14 Ноября 2023 • 22:27 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
25.11 15:30

«Ливерпуль» выдал один из лучших стартов сезона за всё время работы в клубе Юргена Клоппа.

Мерсисайдцы располагаются на второй строчке в турнирной таблице с 27 набранными очками, лишь на один балл отставая от лидирующего «Манчестер Сити». Примечательно, что за всё время пребывания Клоппа на посту главного тренера «красных» команда лишь дважды показывала ещё более впечатляющие результаты в первых 12 турах АПЛ – в сезонах-2019/20 (34 очка) и 2018/19 (30) очков. Худший показатель на данной дистанции был зафиксирован в прошлой кампании – всего 16 очков.

Напомним, что Юрген Клопп возглавил «Ливерпуль» по ходу сезона-2015/16.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп

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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛИВЕРПУЛЬ
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