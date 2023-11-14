Дайер – о возможном возвращении в «Спортинг»: «Это мой дом»

Защитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер ответил на вопрос о возможном переходе в лиссабонский «Спортинг».

Действующий контракт 29-летнего футболиста истекает после завершения сезона. По слухам, следующим летом англичанин может вернуться в «Спортинг», в котором начинал карьеру.

«Возвращение в «Спортинг» после истечения контракта? Я не знаю. В футболе никогда не знаешь, что будет завтра. «Спортинг» – мой клуб, мой дом, я провёл там 12 лет. Лиссабон всегда будет моим домом», – цитирует английские СМИ игрока «шпор».

В текущем сезоне Эрик Дайер принял участие лишь в двух матчах команды Анге Постекоглу.