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Дайер – о возможном возвращении в «Спортинг»: «Это мой дом»

14 Ноября 2023 • 22:04 Комментировать
Тоттенхэм
...
Астон Вилла
26.11 17:00

Защитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер ответил на вопрос о возможном переходе в лиссабонский «Спортинг».

Действующий контракт 29-летнего футболиста истекает после завершения сезона. По слухам, следующим летом англичанин может вернуться в «Спортинг», в котором начинал карьеру.

«Возвращение в «Спортинг» после истечения контракта? Я не знаю. В футболе никогда не знаешь, что будет завтра. «Спортинг» – мой клуб, мой дом, я провёл там 12 лет. Лиссабон всегда будет моим домом», – цитирует английские СМИ игрока «шпор».

В текущем сезоне Эрик Дайер принял участие лишь в двух матчах команды Анге Постекоглу.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Спортинг Лиссабон Эрик Дайер трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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