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«Ювентус» и «Милан» претендуют на английского защитника слухи

14 Ноября 2023 • 21:37 Комментировать
Милан
...
Фиорентина
25.11 22:45

Центральный защитник «Борнмута» Ллойд Келли заинтересовал представителей Серии А.

Контракт 25-летнего игрока истекает уже в следующем году, и руководство «вишен» пока не начало переговоры по новому договору. Англичанин уже привлёк интерес местных клубов – «Тоттенхэма» и «Ливерпуля», – и теперь, как информирует журналист Даниэле Лонго, к борьбе за него присоединились итальянские «Ювентус» и «Милан», желающие провернуть подписание в январе. Впрочем, в «Борнмуте» не планируют расставаться с футболистом по ходу сезона, несмотря на подходящий к концу контракт.

Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Ллойда Келли в 18 млн евро.

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