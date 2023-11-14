Центральный защитник «Борнмута» Ллойд Келли заинтересовал представителей Серии А.

Контракт 25-летнего игрока истекает уже в следующем году, и руководство «вишен» пока не начало переговоры по новому договору. Англичанин уже привлёк интерес местных клубов – «Тоттенхэма» и «Ливерпуля», – и теперь, как информирует журналист Даниэле Лонго, к борьбе за него присоединились итальянские «Ювентус» и «Милан», желающие провернуть подписание в январе. Впрочем, в «Борнмуте» не планируют расставаться с футболистом по ходу сезона, несмотря на подходящий к концу контракт.

Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Ллойда Келли в 18 млн евро.