Санчо не горит желанием переходить в клуб из Саудовской Аравии

Футболист «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо надеется продолжить карьеру в Европе.

23-летний игрок с высокой вероятностью покинет ряды «красных дьяволов» в 2024 году из-за конфликта с рулевым Эриком тен Хагом. Одной из основных опций для англичанина считается переезд в Саудовскую Аравию, однако сам футболист не слишком заинтересован в таком варианте, сообщает журналист Сами Мокбель. Санчо предпочитает перебраться в клуб из Европы, тем не менее, если достойных вариантов не возникнет, он всё же рассмотрит предложения от представителей саудовского чемпионата.

Интерес к Джедону Санчо проявляют «Ювентус» и дортмундская «Боруссия». Стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt в 32 млн евро.