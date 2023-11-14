Федерико Вальверде: «Ничего не имею против «Арсенала», но я никогда не хотел играть в Англии»

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде рассказал, как мог перейти в лондонский «Арсенал».

«Канониры» пытались подписать уругвайца в 2016 году. Сделка не состоялась, а чуть позднее хавбек перебрался в «Реал».

«В интернете можно найти информацию о том, как я едва не перешёл в «Арсенал». Думаю, это можно назвать правдой лишь наполовину. Я ничего не имею против «Арсенала», но я никогда не хотел переезжать в Англию. Тогда верх взяла деловая сторона футбола. Люди говорили мне: «Как можно не хотеть играть за «Арсенал»? Ты действительно хочешь остаться в Уругвае?» – рассказал в интервью The Players' Tribune Вальверде.