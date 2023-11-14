Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

В «Барселоне» не исключили возможное возвращение Фати

14 Ноября 2023 • 19:45 Комментировать
Райо Вальекано
...
Барселона
25.11 16:00

Спортивный директор «Барселоны» Деку ответил на вопрос о возможном возвращении нападающего «Брайтона» Ансу Фати в стан «сине-гранатовых».

Напомним, 21-летний футболист выступает за английский клуб на правах аренды.

«Конечно, Фати может вернуться к нам. Я думаю, что «Брайтон» был хорошим выбором. «Барселона» следит за его прогрессом. Его возможное возвращение зависит от его игры, но Ансу наверняка вернется к нам», — цитирует функционера известный журналист Фабрицио Романо на своей страничке в социальной сети.

В этом сезоне испанец появился на поле в 13 встречах с учетом всех турниров, забил четыре мяча и стал автором одного ассиста.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Деку Брайтон Ансу Фати ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 14 Ноября
16:13
Нико Уильямс: «Интерес «Реала» и «Барселоны» свидетельствует о том, что я хорошо справляюсь»
13:38
Агент Нико Уильямса: «Мы всё ещё ждём предложение от «Атлетика» по новому контракту»
13:19
«Барселона» хочет, чтобы Левандовски остался на следующий сезон
13:09
Деку: «Потеря Месси – трагедия, «Барселоне» ещё нужно время на восстановление»
11:13
Деку: «Уверен, что «Барселона» уже прошла худший отрезок в сезоне»
10:55
Деку: «Если бы решение пришлось принимать сегодня, мы бы выкупили Фелиша и Канселу»
01:40
Деку: «Левандовски – один из лучших в мире, он продолжает творить историю»
01:21
Деку – о критике «Барселоны»: «Всё не так уж плохо»
00:26
Фелиш может лишиться места в основе «Барселоны» после возвращения де Йонга
13 Ноября
23:01
Деку: «Хави – лучший тренер для «Барселоны»
16:14
Хави: «Вокруг «Барселоны» создаётся негативная атмосфера, которая вредит команде»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РАЙО ВАЛЬЕКАНО БАРСЕЛОНА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 14 Ноября
19:45 · Англия. Премьер-лига
В «Барселоне» не исключили возможное возвращение Фати
18:42 · Англия. Премьер-лига
Венгер дал совет Ремсдейлу
18:30 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» хочет перехватить Невеша у «Ньюкасла» слухи
17:41 · Англия. Премьер-лига
​Директор «Манчестер Сити» высказался насчёт слухов о переходе Холанна в «Реал»
16:48 · Англия. Премьер-лига
​Суарес рассказал, кому хочет оставить «девятку» в сборной Уругвая
16:19 · Англия. Премьер-лига
​Фанаты «Арсенала» раскритиковали Ремсдейла
16:07 · Англия. Премьер-лига
​Ремсдейл признался, что общается с фанатами во время матчей
15:54 · Англия. Премьер-лига
Марез: «Гвардиола и Бегиристайн хотели, чтобы я остался в «Манчестер Сити»
15:32 · Англия. Премьер-лига
Марез: «Всё ещё чувствую, что у меня остались незавершённые дела в Европе»
15:21 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» может подписать экс-игрока «Барселоны»
15:19 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг получит деньги на трансферы, тренер в январе хочет заполучить вингера и фуллбека
15:15 · Англия. Премьер-лига
​Александер-Арнольд назвал игрока, которым восхищается – он из «Манчестер Сити»
14:40 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» не хочет платить Санчо 70% зарплаты в случае аренды в «Ювентус»
14:35 · Англия. Премьер-лига
Санчо хочет вернуться в «Боруссию» Дортмунд 1
13:46 · Англия. Премьер-лига
Беллингем и Колвилл покинули расположение сборной Англии из-за травм плеча
Все новости
Рекомендуем