В «Барселоне» не исключили возможное возвращение Фати

Спортивный директор «Барселоны» Деку ответил на вопрос о возможном возвращении нападающего «Брайтона» Ансу Фати в стан «сине-гранатовых».

Напомним, 21-летний футболист выступает за английский клуб на правах аренды.

«Конечно, Фати может вернуться к нам. Я думаю, что «Брайтон» был хорошим выбором. «Барселона» следит за его прогрессом. Его возможное возвращение зависит от его игры, но Ансу наверняка вернется к нам», — цитирует функционера известный журналист Фабрицио Романо на своей страничке в социальной сети.

В этом сезоне испанец появился на поле в 13 встречах с учетом всех турниров, забил четыре мяча и стал автором одного ассиста.