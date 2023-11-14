Венгер дал совет Ремсдейлу

Легенда лондонского «Арсенала» Арсен Венгер высказался о ситуации голкипера «канониров» Аарона Ремсдейла, который потерял место в стартовом составе команды.

«Лично мне нравится Ремсдейл. Если бы я был на его месте, я бы не стал сдаваться. Я верю, что у него есть шанс вернуться в стартовый состав», — приводит слова Венгера Now Arsenal.

В нынешнем сезоне 25-летний вратарь провел всего семь матчей во всех турнирах, в которых пропустил восемь голов и дважды сыграл «на ноль».

Контракт Ремсдейла с «Арсеналом» рассчитан до 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 32 миллиона евро.