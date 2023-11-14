Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Венгер дал совет Ремсдейлу

14 Ноября 2023 • 18:42 Комментировать
Брентфорд
...
Арсенал
25.11 20:30

Легенда лондонского «Арсенала» Арсен Венгер высказался о ситуации голкипера «канониров» Аарона Ремсдейла, который потерял место в стартовом составе команды.

«Лично мне нравится Ремсдейл. Если бы я был на его месте, я бы не стал сдаваться. Я верю, что у него есть шанс вернуться в стартовый состав», — приводит слова Венгера Now Arsenal.

В нынешнем сезоне 25-летний вратарь провел всего семь матчей во всех турнирах, в которых пропустил восемь голов и дважды сыграл «на ноль».

Контракт Ремсдейла с «Арсеналом» рассчитан до 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 32 миллиона евро.

                                                                                            

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсен Венгер Арсенал Лондон Аарон Ремсдейл ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 14 Ноября
18:30
«Арсенал» хочет перехватить Невеша у «Ньюкасла»
16:07
​Ремсдейл признался, что общается с фанатами во время матчей
11:04
Отец Ремсдейла: «Аарон потерял свою улыбку»
12 Ноября
10:13
Артета: «В матче с «Бёрнли» Зинченко был великолепен»
04:09
«Арсенал» и «Ньюкасл» поспорят за звезду «Боруссии» Дортмунд в январе
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БРЕНТФОРД АРСЕНАЛ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал.
Сегодня, 14 Ноября
18:42 · Англия. Премьер-лига
Венгер дал совет Ремсдейлу
18:30 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» хочет перехватить Невеша у «Ньюкасла» слухи
17:41 · Англия. Премьер-лига
​Директор «Манчестер Сити» высказался насчёт слухов о переходе Холанна в «Реал»
16:48 · Англия. Премьер-лига
​Суарес рассказал, кому хочет оставить «девятку» в сборной Уругвая
16:19 · Англия. Премьер-лига
​Фанаты «Арсенала» раскритиковали Ремсдейла
16:07 · Англия. Премьер-лига
​Ремсдейл признался, что общается с фанатами во время матчей
15:54 · Англия. Премьер-лига
Марез: «Гвардиола и Бегиристайн хотели, чтобы я остался в «Манчестер Сити»
15:32 · Англия. Премьер-лига
Марез: «Всё ещё чувствую, что у меня остались незавершённые дела в Европе»
15:21 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» может подписать экс-игрока «Барселоны»
15:19 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг получит деньги на трансферы, тренер в январе хочет заполучить вингера и фуллбека
15:15 · Англия. Премьер-лига
​Александер-Арнольд назвал игрока, которым восхищается – он из «Манчестер Сити»
14:40 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» не хочет платить Санчо 70% зарплаты в случае аренды в «Ювентус»
14:35 · Англия. Премьер-лига
Санчо хочет вернуться в «Боруссию» Дортмунд
13:46 · Англия. Премьер-лига
Беллингем и Колвилл покинули расположение сборной Англии из-за травм плеча
13:21 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» нашёл замену Тонали
Все новости
Рекомендуем