«Арсенал» хочет перехватить Невеша у «Ньюкасла»

Опорный полузащитник «Аль-Хиляля» Рубен Невеш может перебраться в лондонский «Арсенал». Об этом рассказал журналист Алекс Крук.

По информации источника, «Арсенал» намерен перехватить 26-летнего Невеша у «Ньюкасла», который планирует арендовать футболиста. Ранее сообщалось, что «сороки» хотят заменить Невешем дисквалифицированного из-за ставок Сандро Тонали.

Напомним, минувшим летом Невеш перебрался в Саудовскую Аравию из «Вулверхэмптона». В составе «Аль-Хиляля» португалец провел 17 матчей во всех турнирах, забил два гола и записал в свой актив одну результативную передачу.

