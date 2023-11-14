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«Арсенал» хочет перехватить Невеша у «Ньюкасла» слухи

14 Ноября 2023 • 18:30 Комментировать
Брентфорд
...
Арсенал
25.11 20:30

Опорный полузащитник «Аль-Хиляля» Рубен Невеш может перебраться в лондонский «Арсенал». Об этом рассказал журналист Алекс Крук.

По информации источника, «Арсенал» намерен перехватить 26-летнего Невеша у «Ньюкасла», который планирует арендовать футболиста. Ранее сообщалось, что «сороки» хотят заменить Невешем дисквалифицированного из-за ставок Сандро Тонали.

Напомним, минувшим летом Невеш перебрался в Саудовскую Аравию из «Вулверхэмптона». В составе «Аль-Хиляля» португалец провел 17 матчей во всех турнирах, забил два гола и записал в свой актив одну результативную передачу.
 

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Евро-Футбол.Ру,
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