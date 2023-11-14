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​Директор «Манчестер Сити» высказался насчёт слухов о переходе Холанна в «Реал»

14 Ноября 2023 • 17:41 Комментировать

Ферран Сориано, исполнительный директор «Манчестер Сити», отреагировал на информацию о возможном переходе нападающего Эрлинга Холанна в мадридский «Реал», которая время от времени появляется в СМИ. 

«Холанн очень доволен в «Манчестер Сити». Он является игроком, который добился невероятных успехов, и я думаю, что он будет оставаться с нами ещё много лет», - сказал Сориано в ходе интервью на RAC1.

Эрлинг Холанн пополнил состав «Манчестер Сити» летом 2022 года, перебравшись из дортмундской «Боруссии». С тех пор норвежский нападающий провёл 71 матч, в которых записал на свой счёт 69 голов и 13 результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Ферран Сориано Эрлинг Холанн ещё теги
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