​Суарес рассказал, кому хочет оставить «девятку» в сборной Уругвая

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес высказался о своём соотечественнике Дарвине Нуньесе, который выступает за «Ливерпуль».

«Когда у него были плохие времена в «Ливерпуле», я разговаривал с ним. Я рассказал ему, что такое английский футбол. Он открылся мне и сообщил о том, что происходило в тот момент, мы обсудили это.

Я сказал Нуньесу, что когда уйду из сборной Уругвая, хочу, чтобы он взял девятый номер», - сказал Суарес ESPN.

Луис Суарес на днях впервые за год получил вызов в национальную сборную Уругвая. В ноябре команда проведёт два матча в рамках отбора на чемпионат мира – 2026 – против Аргентины и против Боливии.