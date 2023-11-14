Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Фанаты «Арсенала» раскритиковали Ремсдейла

14 Ноября 2023 • 16:19 Комментировать

Страж ворот лондонского «Арсенала» Аарон Ремсдейл признался, что во время матчей он не может на 100% сосредоточиться на футболе. По словам футболиста, он даже общается с болельщиками во время игр.

Портал Goal обращает внимание на то, что в социальных сетях фанаты «Арсенала» раскритиковали Ремсдейла.

«Мы проиграли, потому что он увидел птицу!» - это только один из множества негативных комментариев в адрес Ремсдейла.

Стоит сказать, что недавно Аарон Ремсдейл потерял статус основного вратаря в «Арсенале». Сейчас с первых минут на поле обычно выходит Давид Райя.

На текущий момент «Арсенал» располагается на третьей строчке в таблице АПЛ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Аарон Ремсдейл
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал.
Сегодня, 14 Ноября
17:41 · Англия. Премьер-лига
​Директор «Манчестер Сити» высказался насчёт слухов о переходе Холанна в «Реал»
16:48 · Англия. Премьер-лига
​Суарес рассказал, кому хочет оставить «девятку» в сборной Уругвая
16:19 · Англия. Премьер-лига
​Фанаты «Арсенала» раскритиковали Ремсдейла
16:07 · Англия. Премьер-лига
​Ремсдейл признался, что общается с фанатами во время матчей
15:54 · Англия. Премьер-лига
Марез: «Гвардиола и Бегиристайн хотели, чтобы я остался в «Манчестер Сити»
15:32 · Англия. Премьер-лига
Марез: «Всё ещё чувствую, что у меня остались незавершённые дела в Европе»
15:21 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» может подписать экс-игрока «Барселоны»
15:19 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг получит деньги на трансферы, тренер в январе хочет заполучить вингера и фуллбека
15:15 · Англия. Премьер-лига
​Александер-Арнольд назвал игрока, которым восхищается – он из «Манчестер Сити»
14:40 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» не хочет платить Санчо 70% зарплаты в случае аренды в «Ювентус»
14:35 · Англия. Премьер-лига
Санчо хочет вернуться в «Боруссию» Дортмунд
13:46 · Англия. Премьер-лига
Беллингем и Колвилл покинули расположение сборной Англии из-за травм плеча
13:21 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» нашёл замену Тонали
13:14 · Англия. Премьер-лига
​Игрок «Манчестер Сити», возможно, порадовался пропущенному голу – в сети обсуждают момент
12:36 · Англия. Премьер-лига
«Реал» и «Манчестер Юнайтед» сражаются за нападающего
Все новости
Рекомендуем