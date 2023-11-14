Страж ворот лондонского «Арсенала» Аарон Ремсдейл признался, что во время матчей он не может на 100% сосредоточиться на футболе. По словам футболиста, он даже общается с болельщиками во время игр.

Портал Goal обращает внимание на то, что в социальных сетях фанаты «Арсенала» раскритиковали Ремсдейла.

«Мы проиграли, потому что он увидел птицу!» - это только один из множества негативных комментариев в адрес Ремсдейла.

Стоит сказать, что недавно Аарон Ремсдейл потерял статус основного вратаря в «Арсенале». Сейчас с первых минут на поле обычно выходит Давид Райя.

На текущий момент «Арсенал» располагается на третьей строчке в таблице АПЛ.