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​Ремсдейл признался, что общается с фанатами во время матчей

14 Ноября 2023 • 16:07 Комментировать
Брентфорд
...
Арсенал
25.11 20:30

Голкипер «Арсенала» Аарон Ремсдейл признался, что не может полностью сконцентрироваться на футболе во время матчей команды.

«Если вы попросите меня сконцентрироваться на футболе в течение 90 минут, мне конец. Я не могу этого делать. Вот почему во время игр я общаюсь с фанатами и подпеваю песням. Иногда я слышу оскорбления, и тогда могу повернуться и немного ответить», - сказал Ремсдейл в интервью Иану Райту.

Стоит сказать, что недавно Ремсдейл потерял статус основного вратаря «Арсенала» - теперь выбором номер один является Давид Райя.

«Арсенал» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Аарон Ремсдейл

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