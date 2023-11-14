Марез: «Гвардиола и Бегиристайн хотели, чтобы я остался в «Манчестер Сити»

Экс-футболист «Манчестер Сити» Рияд Марез раскрыл подробности своего ухода, который состоялся минувшим летом. По словам алжирца, руководство «горожан» пыталось его удержать.

«Чики Бегиристайн действительно хотел, чтобы я остался в «Манчестер Сити». Гвардиола тоже хотел меня оставить. Тем не менее, я взвесил все за и против и принял решение уйти. Я не жалею о своём решении, ведь счастлив в «Аль-Ахли» Джидда», – сказал Марез в беседе с Daily Mail.

У Мареза летом оставался контракт с «Манчестер Сити» сроком на один год. Несмотря на это, Рияд перебрался в «Аль-Ахли» Джидда, который предложил ему большую зарплату.