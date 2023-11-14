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Марез: «Гвардиола и Бегиристайн хотели, чтобы я остался в «Манчестер Сити»

14 Ноября 2023 • 15:54 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
25.11 15:30

Экс-футболист «Манчестер Сити» Рияд Марез раскрыл подробности своего ухода, который состоялся минувшим летом. По словам алжирца, руководство «горожан» пыталось его удержать.

«Чики Бегиристайн действительно хотел, чтобы я остался в «Манчестер Сити». Гвардиола тоже хотел меня оставить. Тем не менее, я взвесил все за и против и принял решение уйти. Я не жалею о своём решении, ведь счастлив в «Аль-Ахли» Джидда», – сказал Марез в беседе с Daily Mail.

У Мареза летом оставался контракт с «Манчестер Сити» сроком на один год. Несмотря на это, Рияд перебрался в «Аль-Ахли» Джидда, который предложил ему большую зарплату.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Чики Бегиристайн Аль-Ахли Джидда Рияд Марез ещё теги

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