Марез: «Всё ещё чувствую, что у меня остались незавершённые дела в Европе»

Бывший вингер «Лестера» и «Манчестер Сити» Рияд Марез признался, что у него остались незавершённые дела в Европе. Напомним, в прошлом сезоне алжирец выиграл с «Манчестер Сити» АПЛ, Лигу чемпионов и Кубок Англии.

«Всё ещё чувствую, что у меня остались незавершённые дела в Европе. В прошлом сезоне я не сыграл ни в финале ни в полуфинале Лиги чемпионов, хотя в предыдущих кампаниях я всегда выходил в основе и сделал большой вклад для своей команды», – цитирует Мареза Mail Sport.

Минувшим летом Марез перебрался в Саудовскую Аравию, где подписал контракт с «Аль-Ахли». 32-летний футболист согласился покинуть Европу ради большой зарплаты.