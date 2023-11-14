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Марез: «Всё ещё чувствую, что у меня остались незавершённые дела в Европе»

14 Ноября 2023 • 15:32 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
25.11 15:30

Бывший вингер «Лестера» и «Манчестер Сити» Рияд Марез признался, что у него остались незавершённые дела в Европе. Напомним, в прошлом сезоне алжирец выиграл с «Манчестер Сити» АПЛ, Лигу чемпионов и Кубок Англии.

«Всё ещё чувствую, что у меня остались незавершённые дела в Европе. В прошлом сезоне я не сыграл ни в финале ни в полуфинале Лиги чемпионов, хотя в предыдущих кампаниях я всегда выходил в основе и сделал большой вклад для своей команды», – цитирует Мареза Mail Sport.

Минувшим летом Марез перебрался в Саудовскую Аравию, где подписал контракт с «Аль-Ахли». 32-летний футболист согласился покинуть Европу ради большой зарплаты.

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Манчестер Сити Аль-Ахли Джидда Рияд Марез ещё теги

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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛИВЕРПУЛЬ
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