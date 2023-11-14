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​«Манчестер Юнайтед» может подписать экс-игрока «Барселоны»

14 Ноября 2023 • 15:21 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» работает над поиском игроков, которые могли бы усилить оборонительную линию команды. Как сообщает The Sun, в сфере интересов «красных дьяволов» находится экс-футболист «Барселоны» Жан-Клер Тодибо. В настоящий момент 23-летний защитник представляет «Ниццу».

Сумма трансфера Тодибо может составить в районе 35 миллионов фунтов (40 миллионов евро).

В сезоне 2023/2024 Жан-Клер Тодибо провёл 11 матчей, в которых отметился одной результативной передачей на партнёра. На текущий момент «Ницца» располагается на второй позиции в турнирной таблице Серии А.

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