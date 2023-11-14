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Тен Хаг получит деньги на трансферы, тренер в январе хочет заполучить вингера и фуллбека

14 Ноября 2023 • 15:19 Комментировать
Эвертон
...
Манчестер Юнайтед
26.11 19:30

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг в январе должен получить средства на усиление команды. По информации от Daily Mail, как только сэр Джимми Ретклифф выкупит долю в клубе, тен Хаг получит деньги на трансферы.

Как сообщает источник, нидерландский специалист в первую очередь хотел бы усилить позиции крайнего защитника и вингера. Также возможен вариант с приглашением нового центрального защитника.

«Манчестер Юнайтед» неудачно начал сезон и в данный момент располагается на шестом месте в турнирной таблице с 5 поражениями в 12 матчах. В Лиге чемпионов манкунианцы после 4 туров занимают последнее место в своей группе.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг

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