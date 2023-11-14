Тен Хаг получит деньги на трансферы, тренер в январе хочет заполучить вингера и фуллбека

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг в январе должен получить средства на усиление команды. По информации от Daily Mail, как только сэр Джимми Ретклифф выкупит долю в клубе, тен Хаг получит деньги на трансферы.

Как сообщает источник, нидерландский специалист в первую очередь хотел бы усилить позиции крайнего защитника и вингера. Также возможен вариант с приглашением нового центрального защитника.

«Манчестер Юнайтед» неудачно начал сезон и в данный момент располагается на шестом месте в турнирной таблице с 5 поражениями в 12 матчах. В Лиге чемпионов манкунианцы после 4 туров занимают последнее место в своей группе.