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​Александер-Арнольд назвал игрока, которым восхищается – он из «Манчестер Сити»

14 Ноября 2023 • 15:15 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
25.11 15:30

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд назвал футболиста, которым он восхищается.

«Ели брать игрока, который играет перевёрнутую или гибридную роль – я не знаю, как люди называют это в наши дни – то это Джон Стоунс. Он является тем, кем я долгое время восхищаюсь. Я смотрю нарезки с его игрой. Даже когда я просто смотрю матчи «Манчестер Сити», то я сосредотачиваюсь на нём», - слова Александер-Арнольда приводит The Times.

В субботу, 25 ноября, «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» пересекутся в матче Премьер-лиги на «Этихад Стэдиум». Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Джон Стоунс Трент Александер-Арнольд ещё теги

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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛИВЕРПУЛЬ
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