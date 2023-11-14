​Александер-Арнольд назвал игрока, которым восхищается – он из «Манчестер Сити»

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд назвал футболиста, которым он восхищается.

«Ели брать игрока, который играет перевёрнутую или гибридную роль – я не знаю, как люди называют это в наши дни – то это Джон Стоунс. Он является тем, кем я долгое время восхищаюсь. Я смотрю нарезки с его игрой. Даже когда я просто смотрю матчи «Манчестер Сити», то я сосредотачиваюсь на нём», - слова Александер-Арнольда приводит The Times.

В субботу, 25 ноября, «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» пересекутся в матче Премьер-лиги на «Этихад Стэдиум». Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по московскому времени.