«Манчестер Юнайтед» не хочет платить Санчо 70% зарплаты в случае аренды в «Ювентус»

«Манчестер Юнайтед» не намерен принимать условия туринского «Ювентуса» по трансферу нападающего Джедона Санчо. По информации от журналиста Даниэля Лонго, «старая синьора» требует от «красных дьяволов» покрывать 70% зарплаты футболиста, пока тот будет выступать в Серии А на правах аренды до конца сезона.

Отмечается, что спортивному директору «Ювентуса» Кристиану Джинтоли очень нравится Санчо, но аренда в январе не будет оформлена, если «Манчестер Юнайтед» не пойдёт на уступки.

Ещё одним вариантом для Санчо является возвращение в дортмундскую «Боруссию», в составе которой англичанин ранее сделал себе имя.