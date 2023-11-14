Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Санчо хочет вернуться в «Боруссию» Дортмунд

14 Ноября 2023 • 14:35 Комментировать
Боруссия Д
...
Боруссия М
25.11 17:30

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо выразил желание вернуться в дортмундскую «Боруссию». По информации от журналиста Даниэля Лонго, англичанин считает «шмелей» предпочтительным вариантом для продолжения карьеры.

При этом отмечается, что для «Боруссии» будет сложно удовлетворить требования «Манчестер Юнайтед» по трансферу. Напомним, в 2021 году манкунианцы заплатили за англичанина 80 миллионов евро.

Санчо с большой долей вероятности покинет «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно из-за конфликта с главным тренером Эриком тен Хагом. Джедон также интересен туринскому «Ювентусу».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд Джедон Санчо ещё теги

Новости по матчу

12 Ноября
04:09
«Арсенал» и «Ньюкасл» поспорят за звезду «Боруссии» Дортмунд в январе
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БОРУССИЯ Д БОРУССИЯ М
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал.
Сегодня, 14 Ноября
15:32 · Англия. Премьер-лига
Марез: «Всё ещё чувствую, что у меня остались незавершённые дела в Европе»
15:21 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» может подписать экс-игрока «Барселоны»
15:19 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг получит деньги на трансферы, тренер в январе хочет заполучить вингера и фуллбека
15:15 · Англия. Премьер-лига
​Александер-Арнольд назвал игрока, которым восхищается – он из «Манчестер Сити»
14:40 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» не хочет платить Санчо 70% зарплаты в случае аренды в «Ювентус»
14:35 · Англия. Премьер-лига
Санчо хочет вернуться в «Боруссию» Дортмунд
13:46 · Англия. Премьер-лига
Беллингем и Колвилл покинули расположение сборной Англии из-за травм плеча
13:21 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» нашёл замену Тонали
13:14 · Англия. Премьер-лига
​Игрок «Манчестер Сити», возможно, порадовался пропущенному голу – в сети обсуждают момент
12:36 · Англия. Премьер-лига
«Реал» и «Манчестер Юнайтед» сражаются за нападающего
12:32 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» нашёл нового форварда
12:26 · Англия. Премьер-лига
​Ленгле может стать одноклубником Захаряна слухи
12:15 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» готовит трансфер защитника «Спортинга»
11:54 · Англия. Премьер-лига
Палинья: «Сорвавшийся переход в «Баварию»? Не хочу об этом вспоминать»
11:47 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» может зимой купить полузащитника «Манчестер Сити»
Все новости
Рекомендуем