Санчо хочет вернуться в «Боруссию» Дортмунд

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо выразил желание вернуться в дортмундскую «Боруссию». По информации от журналиста Даниэля Лонго, англичанин считает «шмелей» предпочтительным вариантом для продолжения карьеры.

При этом отмечается, что для «Боруссии» будет сложно удовлетворить требования «Манчестер Юнайтед» по трансферу. Напомним, в 2021 году манкунианцы заплатили за англичанина 80 миллионов евро.

Санчо с большой долей вероятности покинет «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно из-за конфликта с главным тренером Эриком тен Хагом. Джедон также интересен туринскому «Ювентусу».