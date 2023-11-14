«Ньюкасл» нашёл замену Тонали

Полузащитник Эдерсон Лоуренсо, выступающий в итальянском чемпионате за «Аталанту», может продолжить карьеру в чемпионате Англии. Об этом отрапортовали журналисты Tribal Football.

По сообщениям источника, в переходе 24-летнего игрока заинтересован «Ньюкасл». «Сороки» рассматривают Эдерсона в качестве альтернативы Сандро Тонали, получившему дисквалификацию из-за ставок.

Трудовое соглашение бразильского хавбека с клубом из Бергамо рассчитано до середины 2026 года. Он защищает цвета «Аталанты» с лета прошлого года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.