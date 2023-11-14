​Игрок «Манчестер Сити», возможно, порадовался пропущенному голу – в сети обсуждают момент

В сети обсуждают видео, которое было снято с трибуны «Стэмфорд Бридж» в концовке воскресного матча «Челси» - «Манчестер Сити». На видео игрок лондонской команды Коул Палмер реализовывает пенальти и устанавливает счёт 4:4, который стал итоговым. В этот момент полузащитник «горожан» Матео Ковачич делает жест, как будто радуясь этому голу команды-соперника.

Стоит сказать, что летом текущего года Матео Ковачич перебрался в «Манчестер Сити» как раз из «Челси».

Ранее стало известно, что в ноябре Ковачич не сыграет за сборную Хорватии в отборочных матчах из-за полученной мышечной травмы.