«Реал» и «Манчестер Юнайтед» сражаются за нападающего

Нападающий «Порту» Мехди Тареми находится в сфере интересов двух европейских топ-клубов. По сообщениям Todofichajes, заполучить иранского форварда хотят мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

В споре за 31-летнего игрока лидирует английский гранд. Вполне вероятно, что Тареми пополнит ряды «красных дьяволов» в январское трансферное окно. Его рыночная стоимость составляет десять миллионов евро.

Иранец выступает за португальский клуб с лета 2020 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в следующем году. В нынешнем сезоне Примейры он забил два мяча и сделал ассист.

«Манчестер Юнайтед» определился с новым нападающим