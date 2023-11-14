​«Ливерпуль» нашёл нового форварда

Учитывая потенциальный уход Мохамеда Салаха, «Ливерпуль» изучает трансферный рынок в поиске игроков, которые могли бы усилить атакующую линию команды. Если верить TodoFichajes, то на радаре мерсисайдцев оказался форвард дортмундской «Боруссии» Даниэлл Мален.

В 16 матчах сезона 2023/2024 Мален записал на свой счёт четыре гола и два результативных паса на партнёров. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 25-летнего нидерландца в 35 миллионов евро.

На текущий момент «Ливерпуль» располагается на второй позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги.