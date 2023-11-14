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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Ливерпуль» нашёл нового форварда

14 Ноября 2023 • 12:32 Комментировать

Учитывая потенциальный уход Мохамеда Салаха, «Ливерпуль» изучает трансферный рынок в поиске игроков, которые могли бы усилить атакующую линию команды. Если верить TodoFichajes, то на радаре мерсисайдцев оказался форвард дортмундской «Боруссии» Даниэлл Мален.

В 16 матчах сезона 2023/2024 Мален записал на свой счёт четыре гола и два результативных паса на партнёров. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 25-летнего нидерландца в 35 миллионов евро.

На текущий момент «Ливерпуль» располагается на второй позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Боруссия Дортмунд Дониэлл Мален трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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