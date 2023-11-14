Защитник Клеман Ленгле получает очень мало игрового времени в «Астон Вилле», и «Барселона» на этом фоне думает о возможном отзыве игрока из аренды зимой. Как сообщает TodoFichajes, 28-летний француз может оказаться в «Реал Сосьедаде» - клуб Арсена Захаряна как раз нуждается в игроках оборонительной линии.

Стоит сказать, что в нынешнем сезоне Ленгле ни разу не выходил на футбольное поле в матчах Английской премьер-лиги. Француз играл за «Астон Виллу» только в Лиге конференций.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Клемана Ленгле в 10 миллионов евро.