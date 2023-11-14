«Ньюкасл» готовит трансфер защитника «Спортинга»

Защитник лиссабонского «Спортинга» Усман Диоманде имеет вариант продолжения карьеры в Английской премьер-лиге, об этом рапортуют журналисты Tribal Football.

По сведениям источника, в трансфере игрока заинтересован «Ньюкасл», который испытывает проблемы из-за череды травм защитников команды. Сумма потенциального трансфера 19-летнего ивуарийца может оставить порядка 25 миллионов евро. Контракт Усмана со «Спортингом» рассчитан до конца июня 2027 года.

В нынешнем сезоне Примейры защитник провел 11 матчей, забил гол и сделал результативную передачу. В его пассиве две желтые карточки и одно удаление.