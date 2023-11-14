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Палинья: «Сорвавшийся переход в «Баварию»? Не хочу об этом вспоминать»

14 Ноября 2023 • 11:54 Комментировать
Кёльн
...
Бавария
24.11 22:30

Полузащитник лондонского «Фулхэма» Жоау Палинья заявил, что не хотел бы вспоминать о своём сорвавшемся переходе в мюнхенскую «Баварию». Напомним, в последний день трансферного окна 28-летний португалец прибыл в Мюнхен и прошёл все процедуры перед подписанием контракта, но «Фулхэм» под конец сорвал сделку.

«Я не знаю, что произойдёт в будущем. Конечно, сорвавшийся переход в «Баварию» очень сильно повлиял на меня и мою семью, но я уже отпустил эту ситуацию и не хочу вспоминать. Вы и так знаете, что произошло. Интерес «Баварии» заставляет меня гордиться. В жизни ничего не происходит просто так, всему есть своя причина», – сказал Палинья на пресс-конференции сборной Португалии.

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Жоау Палинья

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