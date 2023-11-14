«Ювентус» может зимой купить полузащитника «Манчестер Сити»

Опорный полузащитник «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс может переехать в другой европейский топ-чемпионат. Согласно информации Todofichajes, в подписании 27-летнего англичанина по-прежнему заинтересован туринский «Ювентус».

Как информирует источник, сделка может быть оформлена в январское трансферное окно. Рыночный ценник Кэлвина составляет 28 миллионов евро. Его контракт с «горожанами» истекает летом 2028 года.

В нынешнем сезоне Филлипс редко появляется на поле в составе «Манчестер Сити». Полузащитник принял участие лишь в четырех поединках Английской премьер-лиги.